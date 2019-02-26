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Предприниматели рассказали об итогах 2018 года в опросе Тинькофф

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Малый и средний бизнес в России неплохо пережил 2018 год, несмотря на экономические трудности и окружающий пессимизм. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди предпринимателей сервисом Тинькофф банка «Тинькофф-Бизнес» и журналом Inc.

Всего в исследовании приняли участие более тысячи владельцев компаний. Около половины опрошенных (47%) признались, что их прибыль в 2018 году выросла, а 20% отметили, что за год ситуация не изменилась. О падении прибыли заявили меньше трети опрошенных — 28,7%.

При этом 37% респондентов сообщили, что в 2018 году их бизнес вырос. Около 40% не заметили каких-либо изменений, а оптимизировать процессы пришлось приблизительно 20% компаний.

Так, участник исследования из Волгоградской области, работающий в транспортной сфере, отметил, что, несмотря на отсутствие стабильности, прошедший год получился «не хуже прошлого».

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«Но многие заказчики перешли на другие формы обслуживания в целях экономии с отказом от комфорта и безопасности», — рассказал он.

Главной проблемой, по словам опрошенных, стала деятельность фискальных органов, с этим сталкивалась каждая третья компания. Бизнесмены критикуют налоговиков за несправедливые штрафы, ошибки и путаницу с документами, бюрократию, а также непонятные и даже абсурдные запросы. 

«Чувствуется, что налоговая стала активнее, но эта активность только мешает — приходится искать ресурсы для работы с налоговой», — посетовал участник опроса из Свердловской области, занимающийся рекламной деятельностью.

При этом больше половины участников исследования (57,6%) заявили, что санкции никак не повлияли на их бизнес. О сложностях, возникших в связи с введением ограничительных мер, сообщили 37%.

«И без санкций бардака выше крыши. Многие клиенты закрылись, многие просто очень сократили расходы, чтобы не закрыться», — отмечает респондент из Омской области. 

В то же время 5,3% опрошенных бизнесменов заявили о пользе рестриктивных мер. Главный плюс от них, по мнению предпринимателей, заключается в развитии импортозамещения, благодаря которому на некоторых рынках отечественные компании пришли на смену иностранным. 

Опрос также не выявил широкого распространения проблемы коррупции. Лишь 12% предпринимателей сообщили, что сталкивались с вымогательством взяток. Несколько человек признались, что получали определенные намеки со стороны чиновников, но до взяток дело так и не дошло.

Таким образом, по итогам исследования можно сделать вывод о том, что большинство компаний не снижает оборотов, а некоторые продолжают расти. При этом основная проблема для предпринимателей заключается в отношениях с чиновниками и бюрократией. 

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