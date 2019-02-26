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Эсминец ВМС США с «Томагавками» на борту вошел в Балтийское море

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Эсминец Военно-морских сил США «Грейвли» (USS Gravely) вошел в акваторию Балтийского моря. Американский военный корабль идет на восток вдоль немецкого побережья, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

Данный заход эсминца в Балтийское море уже второй в 2019 году, сообщает во вторник, 26 февраля, «Интерфакс». В январе корабль провел в регионе 19 дней, зашел в порты Дании и ФРГ.

На вооружении «Грейвли» могут быть до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью полета до 1,6 тыс. км. Также эсминец оснащен системой противоракетной обороны «Иджис» (Aegis).

Накануне в интернете появилось видео с американским ракетным эсминцем «Дональд Кук» (USS Donald Cook, DDG75), который прибыл в порт Одессы для участия в учениях. Корабль пробудет в порту украинского города три дня.

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