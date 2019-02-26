Прямой эфир

Один человек погиб при пожаре на Ставрополье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минераловодском районе Ставропольского края в частном доме произошел пожар. Погиб один человек.

Как сообщили сетевому изданию NewsTracker в пресс-службе МЧС по краю, пожар произошел во вторник утром, 26 февраля, в селе Нагутском. На месте происшествия было обнаружено тело человека без признаков жизни.

В издании уточняют, что ранее в Сети появилась информация о том, что на месте пожара работает дознаватель МЧС. Выясняются причины возгорания и нанесенный материальный ущерб.

25 февраля в селе Рязанской области при пожаре в жилом доме погибли отец и сын. При этом площадь возгорания составила 1 кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар в тюменской школе произошел из-за детской шалости
Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Пскове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017