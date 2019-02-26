Один человек погиб при пожаре на Ставрополье

В Минераловодском районе Ставропольского края в частном доме произошел пожар. Погиб один человек.

Как сообщили сетевому изданию NewsTracker в пресс-службе МЧС по краю, пожар произошел во вторник утром, 26 февраля, в селе Нагутском. На месте происшествия было обнаружено тело человека без признаков жизни.

В издании уточняют, что ранее в Сети появилась информация о том, что на месте пожара работает дознаватель МЧС. Выясняются причины возгорания и нанесенный материальный ущерб.

25 февраля в селе Рязанской области при пожаре в жилом доме погибли отец и сын. При этом площадь возгорания составила 1 кв. м.