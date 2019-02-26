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Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram

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Американская певица Ариана Гранде стала самой популярной представительницей женского пола в Instagram.

25 февраля артистка, на которую подписались более 146,286 млн пользователей соцсети, обогнала свою коллегу Селену Гомес, за жизнью которой наблюдают более 146,267 млн человек.

Бессменным лидером по числу подписчиков является футболист Криштиану Роналду.

 

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