Водители Липецкой области получили штрафы за проезд по участку М-4 «Дон»

Автомобилисты из Липецкой области сообщили о первых штрафах за попытку бесплатно проехать по платному участку трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. Нарушителям предстоит заплатить 500 рублей.

О поступивших штрафах сообщили представители Липецкого автомобильного сообщества LT48. На платных участках трассы М-4 «Дон» в Воронежской области установили камеры системы «Фотофиниш», которые фиксируют номерные знаки водителей, не оплативших проезд. Автомобилисты чаще всего пытаются проскочить за другой машиной или сбивают шлагбаум. Информация передается в Центр автоматизированной фиксации правонарушений, сообщает LipetskMedia.

Штрафы жителям Липецкой области уже поступили по почте. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличится до 5 тыс. рублей.