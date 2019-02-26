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Песков прокомментировал сообщения о слежке Google за российскими журналистами

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Фото: TASS/PA Images/Stefan Rousseau
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В Кремле считают недопустимой слежку иностранных спецслужб за российскими гражданами, заявил во вторник, 26 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, компании по запросу каких-то следственных органов, наверное, могут передавать данные, если это оговорено соответствующими соглашениями об использовании тех или иных услуг», — сказал представитель Кремля, комментируя информацию о слежке компании Google за журналистами «Федерального агентства новостей».

Песков добавил, что в Кремле «не в восторге» от того, что за российскими гражданами повсеместно следят различные спецслужбы. «Вы знаете, что и наши спецслужбы неоднократно говорили о том, что деятельность всяких иностранных шпионов здесь существенно за последние годы активизировалась», — отметил пресс-секретарь президента.

Говоря о слежке в интернете, Песков обратил внимание на то, что всемирная сеть прозрачна. «Рассчитывать на какую-то дискретность или приватность в интернете — это абсурд, это заблуждение», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в течение февраля компания Google разослала журналистам «Федерального агентства новостей» письма, в которых говорится, что сотрудники Google собирали и передавали информацию из частных аккаунтов российских журналистов минюсту США. Это происходило в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому вмешательству».

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