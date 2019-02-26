Песков прокомментировал стажировку дочери в Европарламенте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал стажировку своей дочери в Европарламенте (ЕП).

Отвечая на вопрос журналистов о том, что некоторые увидели в этом попытку Кремля проникнуть в ЕП, он отметил, что «речь идет об обычной студентке» и практика подобных стажировок обычна. От дальнейших комментариев Песков отказался, отметив, что этот вопрос не касается его профессиональной деятельности.

«Что-то другое я не хотел бы комментировать. Это не касается моей работы», — указал он.

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета стажируется в Европарламенте на общих для французских студентов основаниях, заявил накануне евродепутат Эмерик Шопрад. Стажировка студентки проходит в его бюро. Елизавета Пескова не имеет доступа к закрытой информации, как и все стажеры.

Фамилия и должность студентки официально указаны на странице Шопрада на сайте Европарламента.