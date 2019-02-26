Виновного в завозе птичьего гриппа в Удмуртию оштрафовали

В Удмуртской Республике оштрафовали фермера из Марий Эл, виновного в завозе птичьего гриппа на территорию региона. Мужчина полностью признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в июле 2018 года 48-летний фермер ввез на территорию Игринского и Дебёсского районов домашних птиц, которые были заражены высокопатогенным гриппом. Он также не оформил ветеринарно-сопроводительные документы и не оповестил органы государственного ветеринарного надзора, что является нарушением ветеринарных правил, пишет ИА «Сусанин».

В результате в селах Зура и Дебёсы произошло массовое заражение птиц. Был введен карантин, уничтожению подверглись 246 птиц, которые могли заразиться.

Фермер полностью признал свою вину. В качестве наказания суд обязал его выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.