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Виновного в завозе птичьего гриппа в Удмуртию оштрафовали

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В Удмуртской Республике оштрафовали фермера из Марий Эл, виновного в завозе птичьего гриппа на территорию региона. Мужчина полностью признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в июле 2018 года 48-летний фермер ввез на территорию Игринского и Дебёсского районов домашних птиц, которые были заражены высокопатогенным гриппом. Он также не оформил ветеринарно-сопроводительные документы и не оповестил органы государственного ветеринарного надзора, что является нарушением ветеринарных правил, пишет ИА «Сусанин».

В результате в селах Зура и Дебёсы произошло массовое заражение птиц. Был введен карантин, уничтожению подверглись 246 птиц, которые могли заразиться.

Фермер полностью признал свою вину. В качестве наказания суд обязал его выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

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