Порошенко запретил допуск наблюдателей из России на выборы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете наблюдателям из России принимать участие в предстоящих выборах на Украине, сообщает 26 февраля пресс-службу главы государства.

Отмечается, что закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в официальной прессе.

7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради «минимизации рисков и угроз вмешательства страны-агрессора».

В свою очередь, Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.

21 февраля делегация России на Парламентской ассамблее ОБСЕ не позволила принять рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств под предлогом конфликта интересов.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.