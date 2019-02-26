Работающие подростки получат оплачиваемый отпуск в Севастополе

Подростки, работающие летом на госпредприятиях в Севастополе, получат компенсации за положенный отпуск. Расходы предусмотрены в бюджете города.

По данным департамента труда и социальной защиты населения, срок работы подростков с 14 до 18 лет в период летних каникул будет продлен до месяца. Это значит, что у работодателей появится обязательство по отпуску. В администрации уточнили, что средства на компенсацию отпускных предусмотрены в бюджете города. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В 2018 году подростки могли трудоустраиваться на госпредприятия на две недели. За время каникул работу получили 116 человек. Некоторые несовершеннолетние воспользовались правом трудоустройства несколько раз за лето.