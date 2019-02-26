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Московских школьников пригласили в Большую арктическую экспедицию

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Учащихся московских школ пригласили принять участие в Большой арктической экспедиции. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 26 февраля.

Старт проекта был объявлен на совещании в департаменте образования и науки Москвы.

Чтобы принять участие в экспедиции, столичным школьникам будет необходимо пройти отбор на учебно-тренировочных сборах в Карелии и успешно защитить проекты «Арктика-2019». В путешествие отправятся 14 победителей отборочных испытаний.

По словам директора центра дополнительного образования «Лаборатории путешествий» Матвея Шпаро, команда исследователей Арктики разделится на два отряда: «Полюс» и «Барнео». Первый должен будет на лыжах добраться до «вершины планеты», а второй — провести ряд экспериментов на российской научной дрейфующей станции в Центральной Арктике, пишет сетевое издание m24.ru.

В рамках прошлой экспедиции некоторые ребята уже побывали на Северном полюсе. Тогда они взяли образцы льда с глубины от 0,5 до 1,5 м и провели опыты с помощью портативных лабораторий.

14 февраля сообщалось, что в России разработают «культурный норматив» для школьников. Таким образом, дети в течение своей учебы должны будут посещать определенное количество выставок, театральных постановок и экскурсий.

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