Умерла российская топ-модель «девяностых» Ольга Пантюшенкова

Одна из первых российских топ-моделей Ольга Пантюшенкова умерла от онкологии на 45-м году жизни. Она скончалась в начале февраля 2019 года, но известно стало об этом только сейчас.

Смерть модели подтвердил и ее близкий друг Петр Аксенов, отмечает Starhit.

«Вечная память моей прекрасной Ольге Пантюшенковой... сегодня трагически от рака оборвалась ее жизнь...» — написал он в своем Instagram.

Ольга Пантюшенкова родилась в 1975 году в Ленинграде. В 16 лет она заняла третье место в конкурсе «Супермодель СССР – 1991» и получила приглашение в модельное агентство Elite, которое уже работало с Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур.

В 1994 году девушка подписала контракт с Cacharel и начала рекламировать новый аромат. После этого на девушку обрушился успех — она стала музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно. Пантюшенкова работала с Christian Lacroix, Christian Dior, Chanel, Kenzo, Cacharel, Valentino, Balenciaga, Thierry Mugler и другими мировыми брендами.