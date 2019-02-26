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Умерла российская топ-модель «девяностых» Ольга Пантюшенкова

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Фото: РЕН ТВ
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Одна из первых российских топ-моделей Ольга Пантюшенкова умерла от онкологии на 45-м году жизни. Она скончалась в начале февраля 2019 года, но известно стало об этом только сейчас.

Смерть модели подтвердил и ее близкий друг Петр Аксенов, отмечает Starhit

«Вечная память моей прекрасной Ольге Пантюшенковой... сегодня трагически от рака оборвалась ее жизнь...» — написал он в своем Instagram. 

Ольга Пантюшенкова родилась в 1975 году в Ленинграде. В 16 лет она заняла третье место в конкурсе «Супермодель СССР – 1991» и получила приглашение в модельное агентство Elite, которое уже работало с Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур. 

В 1994 году девушка подписала контракт с Cacharel и начала рекламировать новый аромат. После этого на девушку обрушился успех — она стала музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно. Пантюшенкова работала с Christian Lacroix, Christian Dior, Chanel, Kenzo, Cacharel, Valentino, Balenciaga, Thierry Mugler и другими мировыми брендами.

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