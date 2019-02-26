Дело Кокорина и Мамаева направят в прокуратуру в течение двух недель

Уголовное дело в отношении футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения в ближайшие две недели. Об этом 26 февраля сообщает корреспондент агентства городских новостей «Москва» из зала заседания Мосгорсуда.

По его словам, следователь дела известил о повторном допросе экспертов и добавил, что обвиняемые и потерпевшие будут знакомиться с дополнительными материалами.

Позже суд примет решение о законности продления ареста обвиняемым.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сперва у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля.