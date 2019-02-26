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День рождения поэта Шевченко отметят «Шевченковским мартом» в Оренбурге

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В Оренбурге в музее истории 9 марта откроется фестиваль «Шевченковский март», посвященный 205-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Так в регионе хотят отдать дань памяти художнику, прозаику и поэту, классику мировой литературы, который провел в ссылке в Оренбуржье более 10 лет.

Как отмечает РИА «Оренбуржье», «Шевченковские марты» устраивают здесь каждый год с 1977 года. Идея принадлежит ученому-шевченковеду с мировым именем Леониду Большакову.

В различных городах Оренбургской области проводятся торжественные заседания, вечера памяти, концерты и смотры творческих коллективов, изучение произведений Тараса Шевченко, в том числе и тех, что он написал, находясь в Оренбуржье.

Завершать «Шевченковский март» традиционно будут гала-концертом украинских творческих коллективов из районов области, где компактно проживают потомки переселенцев с Украины.

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