Мигрантку незаконно наняли в отдел московской полиции по миграции

В отделе по вопросам миграции ОМВД России в московском районе Кунцево в течение двух месяцев незаконно работала гражданка другого государства. Иностранку уже уволили и оштрафовали, информирует столичная прокуратура.

Факт незаконного трудоустройства был установлен в ходе проверки, проведенной в ведомстве Кунцевской межрайонной прокуратурой. «В ОВМ (отделе по вопросам миграции. — Ред.) района Кунцево на протяжении более двух месяцев (с ноября 2018 года) фактически осуществляла трудовую деятельность (функции делопроизводителя) гражданка другого государства», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы.

При найме иностранной гражданки на должность, предполагающую работу с документами, были нарушены требования федерального законодательства «О правовом положении иностранных граждан в РФ», «О службе в органах внутренних дел РФ», а также требования законодательства о персональных данных и федерального закона «О полиции», который возлагает на полицию обязанность по контролю трудовой деятельности иностранных работников.

Вместе с тем агентство «Интерфакс» сообщает, что работница миграционного отдела оказалась гражданкой Азербайджана. Ее привлекли к административной ответственности по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ», суд назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, после рассмотрения прокурорского представления начальник отдела понесет строгое наказание.

В феврале жительницу поселка Ленинский в Тульской области осудили за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. 37-летняя женщина зарегистрировала у себя дома 34 человека.