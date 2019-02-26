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Членов ульяновской ОПГ осудили за наркоторговлю

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Суд в Ульяновске вынес приговор в отношении членов межрегиональной преступной группы. Сроки получили восемь человек из Ульяновской и Волгоградской областей. Их обвинили в попытке сбыть крупную партию наркотиков.

Фигуранты дела получили от 5 до 12,5 года колонии общего, строгого и особого режимов в зависимости от роли и степени участия в преступлении. Также они должны заплатить штрафы от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Портал 1ul.ru со ссылкой на прокуратуру сообщает, что осенью 2016 года двое безработных договорились в интернете с контрагентом о перепродаже в Ульяновской области наркотиков. Сбывать запрещенные вещества планировалось через закладки. В преступную группу входили жители Димитровграда и Камышина.

Задержали злоумышленников только в ноябре 2018 года. В тайниках, машинах и квартирах нашли около 2 кг наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что в доме у жителя Рязанской области нашли более 3 кг марихуаны.

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