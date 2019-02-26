Суд ООН обязал Лондон передать Маврикию архипелаг Чагос

Соединенное Королевство должно «как можно быстрее» передать контроль над группой островов Чагос в Индийском океане государству Маврикий. Соответствующее решение принял Международный суд ООН в Гааге во вторник, 26 февраля.

Лондону рекомендовано позволить Маврикию «завершить деколонизацию территории с учетом реализации права жителей на самоопределение». Судьи в Гааге заявили, что отделение островов и их включение в британскую территорию в Индийском океане было «незаконным».

В 1960–1970-х годах Великобритания насильственно выселила людей с Чагоса. Жители островов около 50 лет обвиняют Лондон в несправедливом изгнании из страны, которую Британия называет частью британской территории в Индийском океане. На самом большом острове архипелага Диего-Гарсия, как отмечает DailyMail, располагается военная база США.

Гаагский трибунал, состоящий из 14 членов, попросили вступить в спор после того, как Британия проиграла в ходе голосования Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году в деле по ее претензиям на острова. Мнение суда не является обязательным к исполнению и имеет символическое значение.

В начале XIX века британцы отвоевали Маврикий у французов, признали его своей колонией. В 1965 году Великобритания объявила Чагос частью британской территории в Индийском океане, а 2,5 года спустя Маврикий обрел независимость.

В 1966 году Лондон и Вашингтон договорились о совместном использовании в военных целях входящих в архипелаг Чагос островов.

24 февраля в островной префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей в ходе референдума проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона. Жители острова высказались против переноса Футэмма из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко на севере префектуры.