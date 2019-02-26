Жильцам дома в Самаре почистили снег на крыше в шахматном порядке

Жильцы дома в Самаре, в котором обвалился потолок, пожаловались на то, что снег на крыше им почистили в шахматном порядке. Коммунальные службы убрали снег с кровли только над квартирами, где обрушился потолок. Об этом рассказали сами домовладельцы.

В общественную организацию «Гражданский патруль» жители коммунальной квартиры в доме на проспекте Кирова обратились несколько дней назад. Они сообщили, что обвалившийся из-за протечек потолок чуть не придавил хозяев. Выяснилось, что крышу дома не чистили всю зиму.

Представители районной администрации составили акт и пообещали отремонтировать кровлю, но позже, учитывая погодные условия. С крыши сбросили снег, однако сделали это только там, где были протечки. Дыра в потолке в квартире так и осталась, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на жильцов.

Ранее сообщалось, что у здания правительства Самары женщина выставила гроб со своим покойным мужем. Она утверждала, что не может его похоронить из-за баснословных сумм.