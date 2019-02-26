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Вылет самолетов из Салехарда отменяют из-за штормового предупреждения

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В аэропорту Салехарда задержан вылет нескольких рейсов. Так, отменили отправку вертолетов на Яр-Сале, Салемал и Мужи. Задерживается вылет самолета в Надым.

Это связано с объявлением штормового предупреждения. По прогнозам синоптиков, порывистый ветер и метель уже наблюдаются в Ямальском, Приуральском, Шурышкарском, Надымском и Тазовском районах.

Также из-за неблагоприятных погодных явлений закрыт проезд по зимним автодорогам в ЯНАО. Он возобновится только после особого распоряжения правительства округа. Как отмечает ИА «Ура.ру», зимники для жителей Ямала иногда являются единственной возможностью для передвижения между населенными пунктами.

Ранее синоптики предупредили москвичей о морозах в начале марта. В первые дни весеннего месяца возможно понижение температуры до –12 градусов. Уже 1 марта столичный регион накроет циклон, который принесет с собой снег и холодный ветер.

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