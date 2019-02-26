Следователи проверят инцидент с младенцем на борту «Победы»

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку в связи с инцидентом на борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Махачкалы в Сургут, где бортпроводник выронил младенца.

На сайте ведомства во вторник, 26 февраля, отмечается, что пятимесячная девочка получила травмы и госпитализирована в больницу. На месте происшествия работают следователи, они устанавливают обстоятельства ЧП, опрашивают очевидцев.

Представитель «Победы» заявил «РИА Новости» о собственном расследовании подробностей ЧП, о деталях сообщат дополнительно. Перевозчик компенсирует расходы, связанные с лечением ребенка.

Инцидент произошел на трапе самолета утром во вторник, врач-терапевт здравпункта ОАО «Аэропорт Сургут» Снежана Гормакова рассказала порталу Ura.ru, что стюард подходил в медпункт и интересовался состоянием ребенка, но эту информацию ему не разгласили.

Предварительный диагноз младенца — закрытая черепно-мозговая травма и переломы костей черепа.