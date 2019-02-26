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Весенне-масленичный флешмоб в русских платках запустили в Омске

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В Омске начался весенне-масленичный флешмоб. Жительницам города предлагают сделать фото в русском платке и разместить его в соцсетях с хештегами #springiscoming, #веснаидет, #масленицаналюбинском.

Инициатива принадлежит сотрудникам туристического информационного центра Омской области. Таким необычным образом они попытаются приблизить наступление тепла и создать весеннее настроение.

Авторы идеи отмечают, что, даже если нет платка, его можно примерить и сделать фото на трех специальных фотозонах: в историческом парке «Россия – моя история», в туристическом информационном центре и в Сибирском культурном центре, сообщает ИА «Город55». Флешмоб продлится до 10 марта.

Ранее сообщалось, что автомобилисты Ижевска к Дню защитника Отечества изобразили своими машинами автомат Калашникова. Во флешмобе участвовали около 80 автомобилистов и сотрудников ГАИ.

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