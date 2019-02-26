Жители Тюмени поддержат спортсменов Универсиады лыжным кроссом

В Тюмени 1 марта пройдет лыжный забег в поддержку российских спортсменов на зимней Универсиаде. В кроссе, дистанция которого составляет 1,2 тыс. м, сможет принять участие любой желающий. Предварительной регистрации не требуется, это можно будет сделать на месте в день забега.

Участников не будут разделять на возрастные группы. Лыжи и палки выдадут организаторы соревнований. Впрочем, они предупредили, что количество лыж ограничено, и те, у кого есть свой инвентарь, могут взять его с собой, сообщает портал «Наш город».

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.