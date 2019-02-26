Прямой эфир

Жители Тюмени поддержат спортсменов Универсиады лыжным кроссом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени 1 марта пройдет лыжный забег в поддержку российских спортсменов на зимней Универсиаде. В кроссе, дистанция которого составляет 1,2 тыс. м, сможет принять участие любой желающий. Предварительной регистрации не требуется, это можно будет сделать на месте в день забега.

Участников не будут разделять на возрастные группы. Лыжи и палки выдадут организаторы соревнований. Впрочем, они предупредили, что количество лыж ограничено, и те, у кого есть свой инвентарь, могут взять его с собой, сообщает портал «Наш город».

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эстафета огня Универсиады пройдет 1 марта в Красноярске
Учись, студент: на Универсиаду продано 135 тыс. билетов
На церемонии открытия Игр в Красноярске ждут президента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017