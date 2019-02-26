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Москалькова призвала установить предельный срок содержания под стражей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Властям России необходимо разработать законопроект, который установит максимальный допустимый срок содержания обвиняемого под стражей. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Омбудсмен прокомментировала послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого он подверг критике существующую систему продления сроков ареста обвиняемых в экономических преступлениях. Москалькова назвала очень важным упоминание проблемы в сфере уголовно-процессуальной деятельности и защиты прав человека, но подчеркнула, что пока еще «не прозвучало четкое поручение Федеральному собранию определить причины и разработать законопроект, который бы определил предельные сроки содержания под стражей».

«У меня было очень много обращений, когда люди буквально годами находятся в СИЗО в нарушение принципа презумпции невиновности в тех условиях, когда они до вынесения приговора лишены свободы», — заявила уполномоченный в интервью «РИА Новости».

Она пояснила, что сейчас в законодательстве определен только конечный срок содержания под стражей в ходе предварительного следствия, этот период составляет 18 месяцев. Однако если обвиняемый начинает знакомиться с уголовным делом или дело поступает в суд, то продление ареста не ограничивается, уточнила омбудсмен. В качестве примера она привела случай в Ростове-на-Дону, когда человек восемь лет содержался под стражей до вынесения приговора, а суд продлевал ему арест более 20 раз.

Кроме того, Москалькова напомнила, что в 2017 году Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить штраф в размере 900 млн рублей за нарушение норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, в которой устанавливается необходимость разумных сроков расследования и судебного рассмотрения. «Государству пришлось выплатить эти большие деньги. Это, безусловно, звонок к тому, чтобы пересмотреть вопросы, в данном случае усиления надзора и надзорных полномочий», — заключила омбудсмен.

4 июля 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает один день в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии, двум дням в колонии-поселении и одному дню в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима. После пересчета сроков на свободу вышли более 6 тыс. заключенных.

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