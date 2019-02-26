Иномарка вспыхнула во дворе жилого дома в Тюмени

В Тюмени во дворе жилого дома на улице Магаданской загорелась иномарка. По словам очевидцев, огонь вспыхнул под капотом Ford Fiesta.

Как уточняет megatyumen.ru, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 25 февраля в 23:01, и уже через шесть минут спасатели были на месте инцидента. Свидетели происшествия смогли оттащить соседний автомобиль от полыхающей машины.

Огонь повредил автомобиль по всей площади. Специалисты выясняют причины возгорания. По предварительным данным, это произошло из-за короткого замыкания.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в Зеленодольске школьники сожгли автобус, «Газель» и Lada. Владельцам машин причинен ущерб в размере 1 млн рублей.