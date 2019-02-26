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Утвержден план реализации первого этапа Концепции миграционной политики

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации первого этапа Концепции миграционной политики на 2019–2021 годы.

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Согласно документу, к III кварталу 2019 года подготовят проекты правовых актов, направленные на совершенствование процедуры отказа от гражданства других стран и упрощение предоставления гражданства России востребованным специалистам и выпускникам российских государственных вузов. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает ТАСС.

План предусматривает в том числе разработку проектов нормативных правовых актов, направленных на решение задач госполитики в сфере миграции.

В 2019–2020 годы предполагается скорректировать механизм переселения соотечественников в Россию из-за рубежа. Контроль за соблюдением плана возложен на МВД.

19 декабря депутаты Госдумы РФ приняли закон, который направлен на снижение количества фиктивных браков, заключающихся иностранцами с российскими гражданами с целью получить разрешение на проживание в стране. Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил, что эти изменения позволят противодействовать незаконной миграции.

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