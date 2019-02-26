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Минобороны разработало памятку для военных

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Министерство обороны РФ разработало памятку для военнослужащих за рубежом.

В документе прописано, как вести себя за границей, также перечислены запреты. Солдаты и офицеры должны придерживаться служебной легенды. При себе военнослужащим рекомендуют иметь только удостоверение. Нужно уважать местные обычаи и не реагировать на провокации, в том числе оскорбления.

При выполнении спецзадач запрещено пользоваться гаджетами с геолокацией. О том, где находятся военные, не должны знать даже близкие.

Нельзя хранить служебные сведения на физических носителях и обсуждать их за пределами части.

За нарушение инструкции серьёзное наказание — вплоть до уголовного.

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