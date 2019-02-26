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Власти Хабаровского края выставили на продажу яхту за 60 млн рублей

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Фото: khabkrai.ru
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Власти Хабаровского края выставили на продажу принадлежащую региону яхту «Виктория» стоимостью около 60,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Заявки от желающих приобрести яхту будут приниматься до 20 марта 2019 года. Судно находится на балансе региона уже около восьми лет. Его содержание обходится краю не менее чем в 600 тыс. рублей в год.

Осенью 2018 года глава Хабаровского края Сергей Фургал поручил продать яхту, посчитав ее ненужным приобретением.

29 декабря 2018 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал журналистам, что недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке заинтересовали инвесторов, их продадут на аукционе в конце января 2019 года.

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