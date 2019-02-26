В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми

Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Окружной суд штата Виктория вынес обвинительный приговор 26 февраля. Пелл был признан виновным по всем пунктам, в том числе изнасиловании несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, а также четырех случаев совершения непристойных действий в отношении детей или в их присутствии. Приговор священнику будет вынесен на следующей неделе.

17 февраля папа римский лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэррика после того, как церковный суд признал священнослужителя виновным в совершении сексуальных домогательств к подросткам и взрослым.

26 августа бывший нунций Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал документы, согласно которым папа римский Франциск с 2000 года был в курсе обвинений против Маккэррика. Понтифик на эти обвинения отвечать отказался.

15 августа в США по итогам двухлетнего расследования опубликован доклад, согласно которому более 300 священников епархий штата Пенсильвания совершили надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних. После обнародования фактов расследования в США была открыта специальная горячая линия.