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В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми

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Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
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Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла. Об этом сообщил телеканал ABC News.

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Окружной суд штата Виктория вынес обвинительный приговор 26 февраля. Пелл был признан виновным по всем пунктам, в том числе изнасиловании несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, а также четырех случаев совершения непристойных действий в отношении детей или в их присутствии. Приговор священнику будет вынесен на следующей неделе.

17 февраля папа римский лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэррика после того, как церковный суд признал священнослужителя виновным в совершении сексуальных домогательств к подросткам и взрослым.

26 августа бывший нунций Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал документы, согласно которым папа римский Франциск с 2000 года был в курсе обвинений против Маккэррика. Понтифик на эти обвинения отвечать отказался.

15 августа в США по итогам двухлетнего расследования опубликован доклад, согласно которому более 300 священников епархий штата Пенсильвания совершили надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних. После обнародования фактов расследования в США была открыта специальная горячая линия.

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