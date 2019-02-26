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Пенсионеры получат соцдоплаты сверх прожиточного минимума

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Правительство России одобрило законопроект о начислении социальных выплат пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Как пишет «РИА Новости», пересмотр размера соцдоплаты пенсионерам связан с изменением прожиточного минимума в 2020 году. Согласно документу, сверх прожиточного минимума будут выплачиваться суммы текущих индексаций.

Также законопроект предполагает выплаты сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году из-за процедуры определения размера социальных доплат.

20 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию призвал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям.

По его словам, с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионеров (показатель на первый квартал 2019 года составляет 8583 рубля). По оценке министерства финансов, это обойдется в 100–120 млрд рублей ежегодно.

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