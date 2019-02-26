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Порошенко сравнил евроинтеграцию с анекдотом про танцующих кубинцев

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Президент Украины Петр Порошенко сравнил евроинтеграцию страны с анекдотом про танцующих самбу кубинцев.

Во время выступления на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» глава государства рассказал анекдот о том, как украинская делегация прибыла на Кубу и призвала местных жителей начать работать.

«Как только собираются три-пять кубинцев, они сразу начинают танцевать самбу. Было решено собрать митинг под лозунгом: «Давайте работать. Самбе — нет!» В итоге вся площадь подхватила и начала танцевать и петь в ритме самбы», — сказал Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Затем он провел аналогию с ситуацией на Украине. «Мне кажется, что у нас так делается евроинтеграция. Найти кого-нибудь, кто против, — нет, а как собираемся…» — отметил президент и начал пританцовывать.

4 февраля бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко назвал болтовней и обманом Запада заявления о скором вхождении в состав Евросоюза и НАТО.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности.

В результате в стране произошел государственный переворот, погибли более 100 человек. С итогами «майдана» не согласились жители Донбасса, в результате чего новое украинское руководство начало военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами военной операции Киева стали более 10 тыс. человек.

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