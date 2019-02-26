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Скончался археолог Евгений Носов

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Фото: archeo.ru
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Историк и археолог Евгений Носов скончался в Санкт-Петербурге на 70-м году жизни. Трагическую новость сообщила его коллега, профессор кафедры археологии исторического факультета МГУ Елена Рыбина.

Как пишет телеканал «78», Евгений Носов родился в Ленинграде в 1949 году. Его отцом был известный советский историк Николай Носов.

Носов окончил исторический факультет Ленинградского университета по кафедре археологии, возглавлял кафедру археологии исторического факультета СПбГУ, с 1998 по 2015 годы руководил ИИМК РАН и был членом президиума СПбНЦ РАН.

На счету Носова более 300 научных работ по археологии и истории Древней Руси. Он был одним из крупнейших исследователей Рюрикова городища — первого поселения славян и крепости под Великим Новгородом, которое считается местом призвания Рюрика и первой резиденцией русских князей.

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