Президент Сирии Башар Асад встретился с верховным аятоллой Ирана Али Хаменеи в Тегеране 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба сирийского лидера.

Хаменеи в ходе встречи поздравил Асада с победами сирийской армии, которые нанесли решительный удар по американским и западным планам в регионе. Также он призвал быть осторожнее, так как неизвестно, что в будущем в качестве реакции на проигрыш может подстроить коалиция.

Кроме того, стороны выразили намерение в дальнейшем также противостоять политике эскалации западных стран в регионе и их попыткам посеять хаос, который в первую очередь направлен на Сирию и Иран, пишет «РИА Новости».

19 февраля стало известно, что в Министерстве иностранных дел России опасаются новых провокаций «Белых касок» с химоружием в Сирии. Как заявили «Известиям» в ведомстве, это даст возможность Вашингтону сохранить свои войска в регионе и начать боевые действия против правительства Башара Асада.

Того же мнения придерживаются и в сирийском парламенте. Там отметили, что Запад может пойти на подобные шаги, чтобы внести разлад в работу астанинского формата и не допустить перехода зоны деэскалации под контроль Дамаска.

Соединенные Штаты неоднократно наносили удары по сирийским правительственным объектам, обвиняя Дамаск в использовании химоружия против собственных жителей. При этом информацию о якобы совершенных атаках распространяла неправительственная организация «Белые каски», спонсируемая Лондоном и Вашингтоном.