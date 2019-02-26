Maruv отказалась петь на «Евровидении» из-за ультиматума Киева

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, отказалась представлять страну на «Евровидении-2019». Об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

На сайте организации отмечается, что стороны «не нашли общего решения относительно миссии» Maruv на конкурсе. В НОТУ считают, что на время международного конкурса артист должен стать культурным послом своей страны и транслировать «мнение украинского общества».

Исполнительница прокомментировала ситуацию, уточнив, что ее контракт с НОТУ по участию в «Евровидении» подразумевал отказ от гастролей в России и другие «кабальные» пункты. Певица подчеркнула, что не готова выступать с политическими лозунгами в поддержку нынешнего украинского правительства.

«Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала Maruv в Facebook.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг других претенденток на участие в финале «Евровидения» — сестер Анны и Марии Опанасюк, после того как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

После этого в финал отборочного конкурса вышла Maruv. НОТУ заявила, что рассмотрит вопрос о ее участии до 26 февраля, так как известно, что исполнительница гастролировала в России.