Граждане Кубы одобрили проект новой конституции страны по итогам референдума, который состоялся 24 февраля. Об этом сообщила директор коммуникаций МИД страны Яира Хименес.

Согласно данным избирательной национальной комиссии, за проект основного закона проголосовали 73,31% избирателей (около 6,8 млн человек). При этом против выступили всего 706,4 тыс. граждан, пишет «РИА Новости».

Жители Кубы получили возможность ознакомиться с проектом новой конституции страны еще летом 2018 года, когда 32-страничная брошюра поступила в продажу.

Текущая редакция конституции была принята на референдуме в феврале 1976 года. Новая конституция вводит пост президента и премьер-министра, в ней также признается право частной собственности. Кроме того, согласно проекту документа, глава государства сможет находиться на посту не более двух сроков по пять лет.

Одним из основных принципов деятельности кубинского государства названо строительство социализма. Коммунистическая партия по-прежнему будет называться направляющей политической силой общества и государства, отмечает «РИА Новости».

23 февраля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон нацелен на смену власти сразу в нескольких латиноамериканских странах, в том числе на Кубе.