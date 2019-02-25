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Брянскую чиновницу задержали по подозрению в коррупции

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В Брянске замглавы Володарской районной администрации подозревается в получении взятки от предпринимателя. Оксана Пунтус задержана. 

По информации управления СК, в декабре 2018 года чиновница через посредника получила 50 тыс. рублей. Она пообещала местному бизнесмену не мешать проведению на территории района нелегальных елочных базаров, передает интернет-газета «Брянские новости». Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанной. 

На прошлой неделе уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего начальника отдела по управлению имуществом филиала «Почты России» в Тюменской области. Его обвиняют в получении взятки и коммерческом подкупе. Как установило следствие, с 2010 по 2015 год обвиняемый получил от трех компаний взятки в размере более 2,8 млн рублей.

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