Брянскую чиновницу задержали по подозрению в коррупции

В Брянске замглавы Володарской районной администрации подозревается в получении взятки от предпринимателя. Оксана Пунтус задержана.

По информации управления СК, в декабре 2018 года чиновница через посредника получила 50 тыс. рублей. Она пообещала местному бизнесмену не мешать проведению на территории района нелегальных елочных базаров, передает интернет-газета «Брянские новости». Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанной.

На прошлой неделе уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего начальника отдела по управлению имуществом филиала «Почты России» в Тюменской области. Его обвиняют в получении взятки и коммерческом подкупе. Как установило следствие, с 2010 по 2015 год обвиняемый получил от трех компаний взятки в размере более 2,8 млн рублей.