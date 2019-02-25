Беспилотники ищут виновников природных пожаров в Астраханской области

В Астраханской области для выявления и предупреждения природных пожаров и оперативного принятия мер к виновным лицам организован мониторинг возгораний сухой растительности и камыша с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

В региональном ГУ МЧС напомнили о правилах поведения на территориях, где произрастает сухостой: выкашивать камыш и сухую траву возле домов; не разводить костры; не оставлять детей без присмотра; не бросать окурки из автомобилей. Об этом информирует «Астрахань 24».

Власти Санкт-Петербурга используют беспилотный летательный аппарат для получения информации о снежных сугробах и наледи на городских крышах. Сообщение об этом появилось 18 февраля на сайте администрации города.