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Франция построит новейшие морские ветряные электростанции

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Фото: Depositphotos
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Франция построит четыре демонстрационные ветряные электростанции в море, сообщает в понедельник, 25 февраля, пресс-служба Еврокомиссии.

Одна плавучая станция будет сооружена в Атлантическом океане, три остальные — в Средиземном море. Каждый из ветропарков будет иметь три-четыре турбины мощностью 24 МВт. Они будут расположены в море в плавучем состоянии, связаны между собой и соединены подводным кабелем с землей, передает «Интерфакс».

«Целью государственной поддержки является тестирование различных технологических решений с долгосрочной задачей проверить эти технологии перед их развертыванием в более широком масштабе», — подчеркивается в сообщении пресс-службы. Уточняется, что такие проекты поспособствуют развитию нового типа морских ветряных электростанций и продвижению новых технологий возобновляемой энергетики.

Ранее в этот же день сообщалось, что в 2018 году темпы ввода новых мощностей на базе ветроэнергетики в Европе упали впервые за последние несколько лет. Основной спад пришелся на Германию и Великобританию, а в некоторых странах не было введено ни одного нового ветряка. Эксперты отмечают, что такого рода замедление развития отрасли может быть связано в том числе с общим замедлением экономики Еврозоны.

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