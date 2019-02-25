Правительство одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума

Правительство одобрило законопроект о начислении социальных доплат сверх прожиточного минимума.

Суммы индексаций будут учтены в ходе пересмотра размера социальной доплаты к пенсии. Это связано с изменением прожиточного минимума в 2020 году, передает «Газета.ру».

В следующем году сверх прожиточного минимума также будут выплачиваться суммы текущих индексаций. Таким образом, получателю соцдоплаты всегда будет обеспечиваться выплата индексаций, которая выше прожиточного минимума, установленного в его субъекте.

Также законопроект предполагает выплаты сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году из-за процедуры определения размера социальных доплат.

20 февраля Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию призвал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям.

По его словам, с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионеров (такой показатель на первый квартал 2019 года составляет 8583 рубля). По оценке министерства финансов, это обойдется в 100–120 млрд рублей ежегодно.

22 февраля Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%.