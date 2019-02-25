Выставка сувениров из разных стран открылась в Тамбове

Различные национальные сувениры представлены в Тамбове на экспозиции в Музейно-выставочном комплексе Державинского университета.

Посетители выставки могут увидеть необычные подарки студентов, приехавших в Россию из Индии, Китая, Беларуси, Монголии, Узбекистана, Таджикистана, Македонии, Болгарии, Намибии, Ливана, Франции. Среди экспонатов есть изделие тамбовских мастеров — пчелка-оберег. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В Державинском университете учатся граждане 64 стран. Руководство музейно-выставочного комплекса ТГУ продолжит собирать коллекцию сувениров.