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Мужчину зарезали в супермаркете на юге Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Неизвестный зарезал мужчину в супермаркете на юге Москвы, сообщил агентству ТАСС в понедельник, 25 февраля, источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в магазине на Старокачаловской улице. Конфликт между 24-летним молодым человеком и неизвестным в какой-то момент перерос в драку.

«В ходе нее злоумышленник нанес молодому человеку несколько колото-резаных ранений и скрылся», — рассказал источник, уточнив, что молодой человек скончался от полученных ран.

Позже правонарушителя задержали, возбуждено уголовное дело. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

17 февраля полиция задержала мужчину, который ранил жителя Подмосковья в одном из московских клубов. Уточняется, что злоумышленник в ходе ссоры напал на своего 20-летнего оппонента с предметом, похожим на нож. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

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