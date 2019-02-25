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Регистрация на ЕГЭ для родителей проходит в Ульяновске

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Жители Ульяновска смогут сдать экзамен в школах № 21, 72 и 82 в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Желающие уже записываются.

Участники будут проходить всю процедуру ЕГЭ: от прохождения через рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен, передает 1ul.ru. Родители увидят, как организуется рассадка в аудиториях, выглядят рабочие места выпускников, происходит печать контрольных измерительных материалов и т.д.

Напомним, Государственную итоговую аттестацию (ГИА) для 11-х классов в Москве в 2019 году пройдут свыше 90 тыс. человек. Более 60 тыс. из сдающих являются выпускниками текущего года. Кроме того, в ГИА принимают участие и завершившие освоение какого-либо предмета и выпускники прошлых лет.

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