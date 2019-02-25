Кремль опроверг сообщение Bloomberg о позиции Путина по «делу Baring Vostok»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 25 февраля, опроверг информацию СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы поддержал позицию следствия по «делу Baring Vostok».

Песков отметил, что, высказываясь по данному вопросу, глава государства не оправдывал возбуждение уголовного дела. «Президент констатировал факты, никаких своих предпочтений не высказывал», — цитирует официального представителя Кремля «РИА Новости».

Ранее в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что российский лидер, комментируя на одной из закрытых встреч этот процесс, встал на сторону правоохранительных органов, которые подозревают основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви и еще ряд лиц в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok и председателя совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним были помещены под стражу директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик Банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Следствие полагает, что банк «Восточный» лишился 2,5 млрд рублей из-за заключения с ПКБ соглашения об отступном. Согласно сделке, вместо возврата долга бюро передало банку 59,9% акций International Financial Technology Group, которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.