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Реконструкцию Ново-Вокзальной улицы могут начать в Самаре

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Власти Самары рассмотрят возможность реконструкции Ново-Вокзальной улицы. Проблему поднял местный житель в соцсетях.

«Единственным резервом для расширения дороги являются газоны. Но нужно перенести коммуникации и изъять участки», — прокомментировали в городском в департаменте градостроительства, передает НИА «Самара».

В Самаре продолжается капитальный ремонт Заводского шоссе. Основание дороги усилили, так как там проезжает большое количество грузовиков.

Напомним, в Самарской области планируют построить четыре транспортно-пересадочных узла со специализированными зонами обслуживания пассажиров. Проект скоростного железнодорожного сообщения Самара–Куромоч–Тольятти предусматривает создание объектов «Ягодное», «Пятилетка», «Южное» и «Липяги».

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