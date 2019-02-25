Реконструкцию Ново-Вокзальной улицы могут начать в Самаре

Власти Самары рассмотрят возможность реконструкции Ново-Вокзальной улицы. Проблему поднял местный житель в соцсетях.

«Единственным резервом для расширения дороги являются газоны. Но нужно перенести коммуникации и изъять участки», — прокомментировали в городском в департаменте градостроительства, передает НИА «Самара».

В Самаре продолжается капитальный ремонт Заводского шоссе. Основание дороги усилили, так как там проезжает большое количество грузовиков.

Напомним, в Самарской области планируют построить четыре транспортно-пересадочных узла со специализированными зонами обслуживания пассажиров. Проект скоростного железнодорожного сообщения Самара–Куромоч–Тольятти предусматривает создание объектов «Ягодное», «Пятилетка», «Южное» и «Липяги».