День белого медведя отметили в зоопарке Пензы

В Пензенском зоопарке отметили Международный день белого медведя. Обычно этот праздник отмечается 27 февраля, но в Пензе решили организовать его чуть раньше.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, в рамах праздника было организовано экологическое мероприятие, главным героем которого стал медведь по очень подходящей кличке Белый. Для гостей зоопарка в этот день провели показательное кормление.

Медведю был преподнесен необычный обед, который представлял собой рыбу, вмороженную в пласт льда, а также другие лакомства, которые сотрудники зоопарка положили в картонную коробку. По задумке, для того чтобы добраться до желанного угощения, косолапому нужно было потрудиться, пишет ИА «Пенза-пресс».

Белый оказался в Пензенском зоопарке в 2012 году. Совсем еще маленького его нашли рыбаки на побережье Карского моря. Он был без матери и находился в крайней степени истощения.