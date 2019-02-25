Эсминец США «Дональд Кук» зашел в порт Одессы

Американский ракетный эсминец «Дональд Кук» (USS Donald Cook, DDG75) зашел в морской торговый порт Одессы, сообщает издание «Думская» в понедельник, 25 февраля.

Корабль пришвартовался у одного из причалов Морвокзала. Как ожидается, он пробудет там три дня. «Дональд Кук» зашел в акваторию Черного моря 19 февраля. По данным издания, эсминец прибыл, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море и «повысить стабильность» в этом регионе.

«Дональд Кук» относится к типу эсминцев класса «Арли Берк». Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк», «Стандарт-2» и «Асрок», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Несет разнообразное артиллерийское, торпедное и зенитное вооружение. Длина составляет 154 м, ширина — 20 м. Корабль может развивать скорость до 32 узлов (около 60 км/ч).

Реакция Москвы

В Госдуме, комментируя заход «Дональда Кука» в порт Одессы, заявили, что таким образом США выражают поддержку украинскому президенту Петру Порошенко. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он также отметил, что учения также направлены на устрашение в адрес России.

«Что касается Америки, такие провокационнее действия не новы для нас. Это и размещение натовских войск вблизи наших границ в странах Прибалтики, и размещение глобальной системы ПРО в Румынии и Польше. Участились полеты разведывательной авиации вдоль наших границ. Участились заходы таких судов, как «Дональд Кук», в Черное море», — отметил парламентарий.

Инцидент в Керченском проливе

Американские военные корабли и корабли других стран-членов НАТО стали регулярно появляться в черноморском регионе после задержания в Керченском проливе трех судов ВМС Украины.

25 ноября три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.