Водитель въехавшего в толпу пешеходов грузовика ожидает суда в Петрозаводске

В Петрозаводске в суд передано уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который въехал на грузовике в толпу людей на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе расследования было установлено, что в ноябре 2018 года автомобиль «МАЗ» выехал на запрещающий сигнал светофора на пешеходный переход, по которому шли люди. В результате 55-летняя женщина получила различные травмы, от которых скончалась в больнице на следующий день, пишет ИА FlashNord.

В прокуратуре отметили, что тормозная система и звуковой сигнал у грузовика были неисправны, а допустимая к перевозке масса груза была превышена более чем на 3,5 т. Общий вес автомобиля составлял свыше 46 т.

Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».