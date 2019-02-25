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В МАМТе покажут оперы бельгийского театра «Ла Монне»

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Бесплатно увидеть спектакли бельгийского Королевского оперного театра «Ла Монне» смогут москвичи и гости столицы. Пять постановок в течение марта и апреля покажут в Московском музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в рамках проекта «Опера на экране».

В малом зале театра покажут оперу Берга «Лулу», две постановки из знаменитой классической триады Верди: «Травиата» и «Трубадур», а также «Любовный напиток» Доницетти и «Бал-маскарад» Верди.

Проект «Опера на экране» носит образовательный характер, поэтому для зрителей он проводится бесплатно, достаточно зарегистрироваться на сайте театра. Показы пройдут со 2 марта по 28 апреля.

В 2018 году в рамках проекта «Опера на экране» МАМТ показал спектакли фестиваля в Экс-ан-Провансе.

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