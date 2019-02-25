Умер медиаменеджер и муж Божены Рынски Игорь Малашенко

Политолог, бывший генеральный директор НТВ Игорь Малашенко найден мёртвым в Испании. Ему было 64 года.



Журналист Тимур Валеев подтвердил факт гибели. По словам бывшего коллеги, Малашенко умер ночью в своем доме.



Источники, близкие к семье, сообщают, что журналист покончил с собой.

Игорь Малашенко — российский политолог, с июля 1993 по декабрь 1997 года был гендиректором телекомпании НТВ. В 1996 Малашенко ушел в пиар. В 2000 году уехал из России, жил в США, часто бывал в Испании. По словам его второй супруги — Божены Рынски — в последнее время все деньги Малашенко тратил на бракоразводный процесс с первой женой.