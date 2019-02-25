Фальшивомонетчики сбывали поддельные купюры в Оренбургской области

В Оренбургской области сотрудники УМВД совместно с ФСБ и при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, которая сбывала фальшивые деньги на территории региона. Задержаны трое местных жителей в возрасте от 25 до 31 года. Подозреваемые приобрели в интернете поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей.

В течение 2018 года они оплачивали ими товары на заправках и в магазинах. Силовики провели обыски по 13 адресам в домах и квартирах, расположенных в центре и на востоке Оренбургской области. Изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, передает РИА «Оренбуржье». Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно 7 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали 30 членов банды фальшивомонетчиков. По данным ФСБ, злоумышленники действовали в 20 регионах России. При этом ресурсное обеспечение деятельности преступной группы осуществлялось из-за рубежа.