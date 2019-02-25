Приставы обнаружили у Кержакова долг по алиментам в 13 млн рублей

Футболист Александр Кержаков должен первой жене Марии Головой около 13,5 млн рублей алиментов на дочь. Об этом рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Санкт-Петербургу.

Футболиста не объявляли в розыск в связи с долгом, 25 февраля он был на приеме у приставов, ведутся переговоры, сообщает «РИА Новости». Соглашение об уплате алиментов заключалось не через суд, а нотариальным соглашением, поэтому долг не повлек ограничения выезда Кержакова за границу, рассказал источник, знакомый с материалами дела. Наложение запрета возможно только по решению суда.

Бывшая супруга спортсмена эту информацию пока не прокомментировала, отмечает «Газета.ру».

Кержаков и Голова поженились в 2005 году. В том же году они стали родителями. Пара развелась спустя пять лет. В 2013 году у спортсмена родился сын Игорь от гражданского брака с Екатериной Сафроновой, годом позже суд лишил Сафронову родительских прав на ребенка. В апреле 2017 года у Кержакова и его второй жены Миланы Тюльпановой родился сын Артемий. Годом позже супруги начали бракоразводный процесс, каждый требовал оставить ребенка с ним. На время развода суд оставил мальчика с матерью.